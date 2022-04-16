Нападающий Прохоркин вернется в СКА

Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин в следующем сезоне будет играть в СКА, за который выступал с 2016 по 2019 годы.

После трех с сезонов в Санкт-Петербурге олимпийский чемпион 2018 года играл за «Лос-Анджелес» и его фарм-клуб «Онтарио», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

В прошлом регулярном чемпионате 28-летний форвард набрал 21 (10+11) очко в 41 встрече. В плей-офф на его счету 7 (2+5) очков в 13 встречах.