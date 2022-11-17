Мартемьянов: «В овертайме мастерство наших нападающих решило исход матча»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1 ОТ).
«Тяжелый матч, знали, что Минск дома хорошо играет. Хорошая команда, техничная, с поставленной игрой. В первом периоде более-менее играли, а вот во втором «Динамо» однозначно доминировало, но спасибо нашему вратарю Антону Красоткину, он отразил много бросков, 25 сэйвов за период — дорогого стоит. В перерыве после второго сделали небольшую корректировку по тактическим вариантам и провели равный период.
В овертайме мастерство наших нападающих решило исход матча. Очень важный гол забили в концовке второго периода, гол в раздевалку воодушевил команду», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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