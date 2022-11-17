Радулов прокомментировал свой хет-трик в матче против СКА

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2). Форвард сделал хет-трик.

— Хорошая игра. Сильный соперник, который хорошо играет. Они прилично начали первый период. Где-то ребята выстояли в меньшинстве, где-то вратарь хорошо сыграл. Такая общая победа. Нужно убирать ошибки, играть намного проще. За счет работы все будет нормально.

— На СКА был особый настрой?

— Не то, чтобы на СКА... Мы проиграли три матча подряд. Наверное, именно этот момент больше был. С другой стороны, держали в уме, что СКА — очень хорошая скоростная команда. Не зря они идут на первом месте. Просто против таких команд нужно правильно играть. Думаю, сегодня мы играли правильно на команду. Были, конечно, провалы. Но ребята самоотверженно сыграли, вратарь подтащил. Нужно не задирать голову, а идти вперед и стараться извлекать от этого позитивные уроки. У нас будет очень серьезный выезд. Сейчас нет проходных игр.

— Опишите свои эмоции после хет-трика.

— Всегда приятно забивать. Вы можете спросить это у любого. Но здесь не обошлось без хорошей работы партнеров. В том же первом голе Саня Бурмистров здорово поборолся, на ровном месте выиграл борьбу в средней зоне. Так получилось, что я был на скорости и помчался вперед. Второй гол — то же самое. Дима Воронков затащил шайбу в зону, не дал сопернику сыграть в нее. Я просто ее подобрал и выскочил «один на один». Третий гол — пацаны поборолись под воротами, мне оставалось только подойти. Когда идет — тогда идет. Мы в такой ситуации, что без разницы кто забивает. Нам нужно выигрывать матчи, набирать очки и подниматься в турнирной таблице.

«Ак Барс» прервал серию из трех поражений подряд и идет седьмым на Востоке (31 очко).