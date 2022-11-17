Радулов: «Вокруг нас весь сезон идет какая-то информация. Стараемся в это не вникать, но это тяжело»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:2) рассказал об атмосфере в команде.

— Можно сказать, что вы сплотились вокруг главного тренера? Вокруг него появляется разная информация.

— Слушайте, вокруг нас весь сезон идет какая-то информация. Стараемся в это не вникать, но это тяжело. Есть родные и близкие, которые читают это и спрашивают у нас. Хочешь, не хочешь, это попадает в голову. Не нужно обращать на это внимание. Нужно работать, работать и работать.

— За Евсеева не хотели отомстить?

— Да, было неприятно видеть такой эпизод. Ничего не хочу говорить про соперника. Но Евсеев — молодой парень, у него большое будущее. Он прилично играет. Дай Бог, чтобы все обошлось.