Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:14

Козлов о победе над «Металлургом»: «Вратари сыграли хорошо, много ярких сэйвов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Зрелищный матч. Красивый, много атак, голевых моментов — что у нас, что у соперника. Вратари сыграли хорошо, много ярких сэйвов. Эмоции, много болельщиков на трибунах, отличная атмосфера во дворце. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать. Как хотели сыграть? То, что планировали, то удалось. Позитивный момент — проигрывая по ходу матча, мы не отклонились от плана. Когда надо было, прессинговали, когда надо — оборонялись, ребята много шайб на себя ловили. Молодцы, выполнили установку на игру. Сегодня было много позитива», — приводит слова Козлова сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» находится на второй строчке турнирной таблице «Востока» с 86 очками. Соперник команды по плей-офф станет известен по итогам игрового дня.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гатиятулин: «Игроки и тренеры «Трактора» делали все, чтобы продолжить сезон»

Главный тренер «Металлурга» Воробьев: «Готовимся к плей-офф, к «Автомобилисту»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 67 37 30 85
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 67 21 46 49
11 Сочи 67 10 57 30
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 67 40 27 89
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 67 39 28 85
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Результаты / календарь
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
26.02 13:30
Сибирь – Автомобилист
 0 : 2
26.02 14:30
Трактор – Торпедо
 6 : 2
26.02 15:00
Металлург – Сал. Юлаев
 1 : 2 Б
26.02 15:00
Северсталь – ЦСКА
 6 : 4
26.02 17:00
Сочи – Куньлунь
 - : -
26.02 17:30
Ак Барс – Авангард
 - : -
26.02 17:30
Динамо М – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости