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Сегодня, 18:04

Гатиятулин: «Игроки и тренеры «Трактора» делали все, чтобы продолжить сезон»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после победы над «Торпедо» (6:2) оценил прошедший ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ для клуба.

«В первую очередь, хотелось бы сказать всем спасибо за сезон и выразить особенную благодарность болельщикам. Планируется дать команде несколько дней выходных, потом будут мероприятия, связанные с фанатами. Проработаем план подготовки, чтобы правильно выйти из сезона и заложить фундамент на новый чемпионат.

Почему удалась только концовка? Команда кардинально поменялась. Ждали, что чуть быстрее приобретут опыт ребята, которые были не на ведущих ролях, и станут лидерами, что молодежь быстрее обстреляется. Отдельный вопрос — это вратарская линия, молодые ребята без опыта игры в КХЛ. Нужно было время, чтобы сделать шаг вперед. Непростой график в этом сезоне, впервые без перерывов. Плюс не было длинной скамейки и травмы преследовали. Нагрузка выпадала на одних и тех же ребят, что сказывалось на концовках матчей.

Оценка работы тренерского штаба? Оценку нам поставят руководители. Игроки и тренерский штаб делали максимально все, чтобы продолжить сезон», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Трактор» закончил регулярный сезон-2022/2023 ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на девятом месте «Востока», набрав 72 очка за 68 матчей.

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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3 Авангард 67 39 28 85
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5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
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10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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