ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Ак Барс» — «Авангард», «Динамо» Москва — «Спартак» и другие матчи 26 февраля

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.

26 февраля, воскресенье

12.30 (мск). «Сибирь» — «Автомобилист»

12.30. «Трактор» — «Торпедо»

15.00. «Металлург» — «Салават Юлаев»

15.00. «Северсталь» — ЦСКА

17.00. «Сочи» — «Куньлунь»

17.30. «Ак Барс» — «Авангард»

17.30. «Динамо» (Москва) — «Спартак»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут