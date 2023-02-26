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Сегодня, 13:10

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Ак Барс» — «Авангард», «Динамо» Москва — «Спартак» и другие матчи 26 февраля

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.

26 февраля, воскресенье

12.30 (мск). «Сибирь» — «Автомобилист»

12.30. «Трактор» — «Торпедо»

15.00. «Металлург» — «Салават Юлаев»

15.00. «Северсталь» — ЦСКА

17.00. «Сочи» — «Куньлунь»

17.30. «Ак Барс» — «Авангард»

17.30. «Динамо» (Москва) — «Спартак»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 67 43 24 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 67 42 25 90
5 Динамо М 67 37 30 85
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 67 30 37 73
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 67 21 46 49
11 Сочи 67 10 57 30
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 67 40 27 89
2 Авангард 67 39 28 85
3 Сал. Юлаев 67 37 30 84
4 Сибирь 67 38 29 83
5 Металлург 67 35 32 82
6 Автомобилист 67 36 31 81
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 67 30 37 70
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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2.03
3.03
4.03
5.03
26.02 13:30
Сибирь – Автомобилист
 - : -
26.02 14:30
Трактор – Торпедо
 - : -
26.02 15:00
Металлург – Сал. Юлаев
 - : -
26.02 15:00
Северсталь – ЦСКА
 - : -
26.02 17:00
Сочи – Куньлунь
 - : -
26.02 17:30
Ак Барс – Авангард
 - : -
26.02 17:30
Динамо М – Спартак
 - : -
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