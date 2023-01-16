Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:48

Виктор Козлов – о матче с «Металлургом»: «Тут решают хладнокровие и уверенность. Надо быть более смелыми»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3).

– Хороший матч по накалу. Два матча плей-офф подряд по настрою. Неплохо начали, забили в большинстве. Немного потеряли концентрацию, допустили ненужные ошибки, - приводит пресс-служба клуба слова Козлова.

– Может, сказалось мастерство, а не только потеря концентрации?

– Они реализовали свои моменты, воспользовались нашими ошибками. Было пару нюансов, играли в хоккей качельный, разменивались атаками. С «Магниткой» нельзя так играть, там техничные парни. Нужно действовать более грамотно.

– Вы сняли вратаря за четыре минуты до конца матча. Что не получилось в атаке?

– Хладнокровия. Они пошли активно, стали прессинговать. У нас вышли лучшие игроки. У них должна быть смелость, уверенность. Поэтому они считаются лучшими. Это был непростой момент, большое давление. Тут решают хладнокровие и уверенность. Надо быть более смелыми.

«Салават Юлаев» занимает 5-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 51 игре. 18 января команда сыграет с «Ак Барсом». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

 

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-reshaet-khladnokrovie-i-uverennost/
Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кожевников: «Ротенберг — хороший организатор, этого у него не отнимешь»

Мартемьянов: «Первое звено не сразу включилось в игру? Считаю, что один игрок не включился»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 52 40 12 84
2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 52 23 29 53
8 Динамо Мн 52 20 32 51
9 Северсталь 51 20 31 51
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 50 29 21 66
2 Сибирь 52 31 21 66
3 Металлург 51 29 22 65
4 Авангард 50 30 20 64
5 Сал. Юлаев 51 27 24 63
6 Ак Барс 51 27 24 62
7 Адмирал 52 27 25 60
8 Трактор 52 22 30 51
9 Нефтехимик 51 23 28 49
10 Барыс 53 22 31 48
11 Амур 50 21 29 48
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
17.01 19:00
Куньлунь – Локомотив
 - : -
17.01 19:00
Торпедо – Динамо М
 - : -
17.01 19:10
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
17.01 19:30
Спартак – Автомобилист
 - : -
17.01 19:30
ЦСКА – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости