Виктор Козлов – о матче с «Металлургом»: «Тут решают хладнокровие и уверенность. Надо быть более смелыми»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3).
– Хороший матч по накалу. Два матча плей-офф подряд по настрою. Неплохо начали, забили в большинстве. Немного потеряли концентрацию, допустили ненужные ошибки, - приводит пресс-служба клуба слова Козлова.
– Может, сказалось мастерство, а не только потеря концентрации?
– Они реализовали свои моменты, воспользовались нашими ошибками. Было пару нюансов, играли в хоккей качельный, разменивались атаками. С «Магниткой» нельзя так играть, там техничные парни. Нужно действовать более грамотно.
– Вы сняли вратаря за четыре минуты до конца матча. Что не получилось в атаке?
– Хладнокровия. Они пошли активно, стали прессинговать. У нас вышли лучшие игроки. У них должна быть смелость, уверенность. Поэтому они считаются лучшими. Это был непростой момент, большое давление. Тут решают хладнокровие и уверенность. Надо быть более смелыми.
«Салават Юлаев» занимает 5-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 51 игре. 18 января команда сыграет с «Ак Барсом». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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