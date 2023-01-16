Кожевников: «Ротенберг — хороший организатор, этого у него не отнимешь»
Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал тот факт, что СКА первым из клубов КХЛ оформил пропуск в плей-офф.
— СКА на этом отрезке демонстрировал стабильные результаты. Это самое главное. Кто-то проиграет одну-две игры, потом начинает серию выигрышей. И наоборот. Поначалу «Автомобилист» смотрелся хорошо, «Уфа» местами. Но это были всплески. Мы же говорим про стабильность. Мастерство в чем? В стабильности. Тут СКА выглядит лучше всех.
- Вы говорили, что раньше армейцы перебарщивали с советским хоккеем, надо, дескать, проще играть. Они это убрали?
— Ну, там молодые ребята, надо понимать. Все учатся. А что советский хоккей? Мы разве много забивали? Играли красиво и забивали. Но тогда мастеров было больше. У Романа Ротенберга молодая команда. Ребят надо учить. В СКА их учат, они прибавляют в мастерстве.
— Собрать хороший тренерский штаб — тоже искусство?
— Конечно. Надо пригласить людей, чтобы все работало. Роман — хороший организатор, этого у него не отнимешь. Он пришел в Федерацию хоккея России заместителем ее главы, и там сразу все улучшилось, — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».
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|Динамо Мн
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|9
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|51
|20
|31
|51
|10
|Куньлунь
|52
|18
|34
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|50
|29
|21
|66
|2
|Сибирь
|52
|31
|21
|66
|3
|Металлург
|51
|29
|22
|65
|4
|Авангард
|50
|30
|20
|64
|5
|Сал. Юлаев
|51
|27
|24
|63
|6
|Ак Барс
|51
|27
|24
|62
|7
|Адмирал
|52
|27
|25
|60
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
|Нефтехимик
|51
|23
|28
|49
|10
|Барыс
|53
|22
|31
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
|17.01
|19:00
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|17.01
|19:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|17.01
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -