Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов перед матчем первого раунда плей-офф КХЛ с «Адмиралом» поделился мнением о команде соперника.

— У нас особо не было времени готовиться. Вчера был выходной после игры с «Металлургом», сегодня потренировались, завтра уже первый матч плей-офф.

— Что можете сказать об «Адмирале»?

— Все команды, которые вышли в плей-офф, заслужили свои места. «Адмирал» занимает второе место по наименьшему количеству пропущенных шайб в регулярном чемпионате. Они хорошо играют в обороне, средняя зона хорошо построена, вратарская бригада. Команда хорошая, организованная, — заявил Козлов.

Первый матч серии Салават — Адмирал пройдет 1 марта в Уфе. Начало встречи — в 17.00 мск.