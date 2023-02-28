Спортивный директор «Металлурга» — об интересе к Аликину: «Мы ему пока вообще ничего не предлагали»
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал информацию об интересе к вратарю «Амура» Евгению Аликину.
«Не знаю, кто пишет о 70 миллионах для Аликина. Вратарей мало выходит на рынок. Аликиным интересуется не только «Магнитка», но и многие клубы. Но названная сумма неподъемная. По крайней мере для него. Мы ему пока вообще ничего не предлагали. У нас есть мысли, но сейчас начинается плей-офф. Ни с кем разговаривать не будем», — заявил Гомоляко.
Ранее «СЭ» стало известно, что несколько клубов Восточной и Западной конференций заинтересованы в подписании Аликина. Фаворитом в борьбе за голкипера является «Металлург».
В нынешнем сезоне 28-летний Аликин провел 39 матчей, в том числе 5 без пропущенных шайб. Его коэффициент надежности составляет 2,03 при 93,7 процента отраженных бросков.
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|34
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|75
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|41
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|40
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|11
|57
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|В
|П
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|1
|Ак Барс
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|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
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|39
|29
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|4
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|68
|37
|31
|83
|5
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|68
|35
|33
|83
|6
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|68
|38
|30
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|7
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|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4