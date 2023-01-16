Олег Леонтьев о поражение от «Авангарда»: «Такие матчи только закаляют и делают тебя сильнее»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (0:3).
«Начало матча не задалось — удаление, которого не было: игрок «Авангарда» бьет своего игрока, и нашего игрока удаляют. Реализация хорошая у соперника — 30%. Второй гол тоже совершенно ненужный, с пятака забили, и, конечно, совершенно в другом ключе пошел матч. Были моменты у нас. И в первом периоде выходы 1 в 0, и в последующих отличные голевые моменты. Но не смогли пробить вратаря. А так парни сражались до конца. Мы в каждой игре бьемся и выжимаем все из этих игр, но в этот раз не получилось. Соперник был чуть удачливее, сильнее.
Трудно ли бороться в таком темпе, когда каждый матч как игра плей-офф? Да я думаю, и трудно, и интересно. Когда каждый матч тебя мотивирует, ты растешь, прибавляешь и прогрессируешь. Такие матчи только закаляют и делают тебя сильнее. Все хорошо, мы готовимся к каждому матчу и стараемся побеждать. Каждый матч играем на положительный результат. А как по-другому, если ты хочешь расти как игрок, как спортсмен. Только так — каждый матч нужно биться, сражаться, доказывать свое «я», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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