Кравец: «Результат — это главное в плей-офф. Сейчас наша задача — не загубить, не перетренировать»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:0).
«Очень трудно всегда получаются игры с такими командами, которые упираются, где-то, может быть, играют не по системе, а как получится, по реакции. Нужно ждать в любой момент каких-то изменений. Но, в принципе, мы так и настраивались на эту команду, что будут бежать, бороться, толкаться, что будет непросто. Не все получилось так, как хотелось. Но самое главное, что выиграли, забили хорошие голы, выстояли в меньшинстве. Демченко молодец, отыграл на ноль — это очень важно.
Над чем работали в четырехдневную паузу? Отдохнули сначала. Затем был зал, поработали, переключились на атлетизм немножко. Потом была сложная тренировка, хорошие единоборства и подготовительная. Мне понравилось, как ребята провели все эти тренировки — с хорошими эмоциями, на хороших скоростях, с желанием на атлетизме. Все было здорово. Надо поддерживать этот кураж, настроение и играть еще лучше.
Сейчас физически готовы практически все. Федор Малыхин подольше болел, 7 дней. Были медицинские тесты, которые показали, что ребята не перетренированы, а наоборот, в хорошей физической форме. Я на собрании сказал: «Ребят, никаких минусов в здоровье у вас нет, давайте весь ваш потенциал использовать для того, чтобы выигрывать».
Результат — это главное в плей-офф. Сейчас наша задача — не загубить, не перетренировать, не переиграть основной состав, поэтому мы, естественно, постоянно разговариваем в тренерском штабе о том, как нам привлечь еще игроков. Допустим, в поездке на Дальний Восток. Обязательно хотим взять ребят, чтобы одним дать передохнуть, другим дать побольше сыграть. Конечно, будем стараться сохранить силы основным игрокам и в этот же момент дать молодежи проявить себя. Я думаю, что должно все получиться. Ребята все хорошие, все с хорошим мастерством и характером. Я думаю, они не подведут и помогут команде одержать следующие победы», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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