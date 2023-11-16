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Кудашов — о поражении в Казани: «Пошли на риск и играли в четыре нападающих с одним защитником»

Кудашов подвел итоги матча «Ак Барс» — «Динамо» Москва
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4).

— «Ак Барс» с победой! Здорово оборонялись, особенно в меньшинстве. Я считаю, что это был ключевой момент игры. Очень солидно оборонялись, не дали нам ничего создать. Ну и использовали контратаки. Понятно, что мы подавлены, но это нормальное состояние. Когда команда пропускает голы в моменте такое часто бывает.

По пропущенным шайбам: первый гол мы не берем в расчет, там было большинство. Второй гол — шайба подлетела вверх, и она слилась с трибунами. Там есть такая мертвая зона по видимости, с трибун не заметно, только со льда. В общем игроки потеряли ее из виду. Третий гол — шайба перепрыгнула через клюшку, четвертый гол — играли в четыре нападающих. Пошли на риск вынужденно, поэтому так получилось, что пропустили.

Играли в четыре нападающих, один защитник. Пока пробуем такое сочетание, один раз до этого попробовали. Смотрим как работает. Моторыгин начал разминаться еще после второго гола, но дали сначала еще возможность сыграть Илье Коновалову, — сказал Кудашов.

«Динамо» перебросало «Ак Барс» 43-17 по броскам в створ.

Алексей Кудашов
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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1 Спартак 32 22 10 47
2 Динамо М 31 21 10 45
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5 СКА 30 17 13 34
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