«Витязь» одержал четвертую победу подряд, обыграв минское «Динамо» в КХЛ
«Витязь» на выезде одержал победу над минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
За гостей отличились Руслан Педан и Владимир Галузин. Единственная шайба хозяев на счету Ника Меркли.
«Витязь» (24 очка) после 31 игры поднялся на предпоследнее место в Западной конференции КХЛ. Команда одержала четвертую победу подряд.
«Динамо» (32) идет седьмым на «Западе» после 29 матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) - «Витязь» (Московская область) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Педан — 5 (Яремчук), 7:05 — 0:1. Меркли — 9 (Волков, Калдис), 14:29 — 1:1. Галузин — 5 (Угольников, Воронков), 21:03 — 1:2.
Вратари: Фергюсон (57:45 — 58:32, 58:58) — Дорожко.
Штраф: 4 — 24.
Броски: 28 (7+5+16) — 18 (4+8+6).
Судьи: Раводин, Соин.
16 ноября. Минск. «Минск-Арена»
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