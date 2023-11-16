«Спартак» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Спартак» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.

Голы за красно-белых забили Николай Голдобин, Александр Пашин, Ансель Галимов, Иван Морозов и Максим Цыплаков, оформивший дубль. У уфимцев отличились Иван Дроздов и Динар Хафизуллин. На счету Джоша Ливо две результативные передачи.

«Спартак» набрал 47 очков в 32 матчах и продолжает лидировать на «Западе». «Салават Юлаев» идет на шестой строчке с 37 баллами.