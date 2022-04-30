Воробьев назвал «автобусом» игру ЦСКА в решающем матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги седьмого матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (1:4, 3-4).

«Два быстрых гола после наших ошибок. Потом ЦСКА встал автобусом, хорошо сыграл вратарь. Поэтому, к сожалению, мы сегодня не в победителях. В серии стало переломным то, что мы играли с ЦСКА. Мы же не проиграли 2:8. Эта команда 4 года ниже финалов не опускается. Там ребята взрослые, прошли и Олимпийские игры, и чемпионаты мира. Там просто одна часть команда очень опытная и мощная. Отчасти нам этого опыта не хватило. Некоторые ребята у нас так высоко не поднимались.

Мы переставили звенья, в том числе и после прошедших поражений переставляли», — сказал Воробьев.

Во второй раз в решающей игре встретились ЦСКА и «Металлург». Ранее команды разыграли трофей в семи встречах в 2016 году, тогда сильнее оказались хоккеисты из Магнитогорска. Тогда их также возглавлял Илья Воробьев.