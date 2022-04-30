Воробьев назвал «автобусом» игру ЦСКА в решающем матче финала Кубка Гагарина
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги седьмого матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (1:4, 3-4).
«Два быстрых гола после наших ошибок. Потом ЦСКА встал автобусом, хорошо сыграл вратарь. Поэтому, к сожалению, мы сегодня не в победителях. В серии стало переломным то, что мы играли с ЦСКА. Мы же не проиграли 2:8. Эта команда 4 года ниже финалов не опускается. Там ребята взрослые, прошли и Олимпийские игры, и чемпионаты мира. Там просто одна часть команда очень опытная и мощная. Отчасти нам этого опыта не хватило. Некоторые ребята у нас так высоко не поднимались.
Мы переставили звенья, в том числе и после прошедших поражений переставляли», — сказал Воробьев.
Во второй раз в решающей игре встретились ЦСКА и «Металлург». Ранее команды разыграли трофей в семи встречах в 2016 году, тогда сильнее оказались хоккеисты из Магнитогорска. Тогда их также возглавлял Илья Воробьев.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4