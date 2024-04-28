Разин о работе в «Магнитке»: «После пяти поражений подряд не было никаких косых взглядов и разбора полетов»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал, как проявлялось доверие со стороны руководства клуба.
— Вы говорили, что в «Металлурге» получили большое доверие. В чем это выражалось?
— Все началось с предсезонки. Мы и 50 процентов матчей не выиграли. Никто тогда не спрашивал с меня результат. Мне дали полный карт-бланш, я готовил команду как хотел. Никаких косых взглядов и разбора полетов не было после пяти поражений подряд. Обмен Петунина на Коростелева — другой пример.
Коростелев не последний человек для «Металлурга». Мне дали возможность обменять его на Петунина. Еще был обмен Вовченко на Квочко, руководство тоже мне доверилось. Переход Гераськина — тоже. Я понимал ответственность. Если бы они не заиграли, то все стрелы полетели бы в меня. Но я чувствовал доверие, оставалось только показывать результат. Хорошо, что все проявили терпение. Петунин не сразу заиграл. Вовченко стал открытием даже для меня. В «Северстали» он был именно снайпером, а в «Металлурге» раскрылся как командный игрок. Столько черновой работы, сколько делал Вовченко, выполняли не все хоккеисты «Магнитки». А еще он забивал важные голы!
— Согласны, что игроки, перешедшие из «Северстали», сделали шаг вперед вместе с вами?
— Полностью согласен. Мы общались с Сергеем Юрьевичем Гомоляко (спортивным директором «Металлурга». — Прим. «СЭ»). Он говорил: «Они же были лидерами в «Северстали», но у нас другая команда». Но я считаю, что в «Магнитке» нет ярко выраженных лидеров, как были когда-то Мозякин, Коварж и Зарипов. У меня совсем другой подход к команде. Лидерами стали все, кто выходил на лед.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2