Президент КХЛ объяснил выбор Попова самым ценным игроком Кубка Гагарина

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил выбор нападающего ЦСКА Александра Попова самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона-2021/22.

— О чем говорит, что MVP плей-офф становится Александр Попов, которому 41 год и который бежит быстрее всех?

— Это говорит о его технике катания. Он просто держит себя в форме. Все за счет опыта. За счет этого средняя скорость и повышается. Он вообще здорово провел весь плей-офф. Полностью заслужил приз MVP. К сожалению, сейчас у него травма, он лежит у доктора, который пытается ему помочь. Сами видите, даже не вышел на награждение. Смотрел его с планшетом, со слезами.

— Если он продолжит карьеру, вас это удивит?

— Продолжит он или нет, надо спрашивать у него. Я буду только рад видеть в лиге таких игроков, как Попов, Зарипов, Еременко и Кошечкин. Есть хорошие ребята в возрасте, которые показали в этом плей-офф уникальный хоккей.