Разин о молодежи «Магнитки»: «Стояла задача — раскрепостить ребят и дать им почувствовать вкус к игре»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» прокомментировал работу с молодыми игроками в команде.

— «Металлург» — самый молодой чемпион КХЛ. Что, помимо доверия, помогло построить такую команду?

— Мне повезло попасть в этот коллектив. Молодые ребята оказались голодными в плане хоккея. Тренерскому штабу хотелось психологически их разгрузить. С Набоковым и Смолиным я общался отдельно о хоккейной жизни, начиная с предсезонки. Также с Канцеровым, Юровым, Гребенкиным, Силантьевым было много индивидуальных бесед.

Стояла задача — раскрепостить их и дать почувствовать вкус к игре, голам, передачам, победам. Чтобы они не боялись совершить ошибку, а творили на льду то, что не получалось раньше. Больше, конечно, это их заслуга. Они пахали весь сезон, работали, самостоятельно занимались в зале, на льду с вратарями. Парни совершенствовались изо дня в день. Они видели, что им дали зеленый свет. Это придавало им сил.

— Еще в конце сезона-2022/23 вы приехали в Магнитогорск и просматривали двусторонние матчи молодых игроков. Осознанно хотели понять, на кого можно возложить надежды в будущем?

— Конечно. Я специально просил, чтобы ребята поиграли двусторонние матчи с участием судей. Я уже тогда общался с Юровым, Грассом, Гребенкиным. Говорил, над чем им нужно работать в плане хоккея. Уже тогда объяснял: мне не хочется, чтобы вы стремились попасть в состав, — мне хочется, чтобы вы становились лидерами команды!