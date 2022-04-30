Президент КХЛ рассказал о потолке зарплат на следующий сезон

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о потолке зарплат в лиге на следующий сезон.

— ЦСКА был известен как противник потолка зарплат. Сейчас они выиграли Кубок Гагарина в эпоху потолка. Теперь они примут эти правила?

— Уже все живут по этим правилам три года. В этом году мы вносили на совет директоров изменения по «полу» зарплат на следующий сезон. «Потолок» никто не обсуждал. Было принято решение оставить его на уровне 900 миллионов рублей. ЦСКА также поддержал это предложение, проголосовав «за».