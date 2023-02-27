Главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от матчей с «Витязем» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем».

«Каждая игра — новая жизнь, поэтому мы не воспоминаем, чтобы было в прошлом. Тем более у «Локомотива» и «Витязя» есть своя история. Мы не питаем никаких иллюзий. С уважением относимся к сопернику и серьезно готовимся.

На чем делаем акцент в подготовке? Продолжается точно такая же работа, как и в сезоне: работаем над игровыми кондициями, функциональным состоянием, наигранными комбинациями. Уже поздно что-то кардинально менять. Поэтому шлифуем те моменты, над которыми работали целый сезон. В плей-офф очень много решающих факторов, в том числе и спецбригады меньшинства и большинства», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Железнодорожники заняли третье место в Западной конференции, набрав 92 очка в 68 встречах. «Витязь» завершил регулярку на шестой позиции, записав на свой счет 76 очков в 68 матчах.