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8 октября, 18:03

Кудашов: «Вроде бы то, что спаслись — здорово. Это, получается, мы взяли очко»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 Б).

— Хочу поблагодарить болельщиков. И московских, которые приехали, и местных. Сейчас аншлаги редки. Не знаю, был ли сегодня аншлаг, но выглядело очень эффектно. В такой обстановке играть — одно удовольствие. Во-вторых, сегодняшняя игра, я думаю, понравилась болельщикам. Мне она понравилась. Немного расстраивает то, что имея довольно-таки большое для такого матча количество хороших моментов, мы их не реализуем. Самое главное, что команда работает, бьется на каждом участке поля, забирает очки и движется вперед.

— Насколько довольны одним заработанным сегодня в Уфе очком при том, что горели 0:2 и спаслись за 2 секунды до конца?

— Здесь можно много о чем говорить. Вроде бы то, что спаслись — здорово. Это, получается, мы взяли очко. Но как я уже сказал, если по статистике посмотреть, мы вроде бы 5:0 по моментам выиграли в овертайме, а во втором или третьем периоде — 6:0. Такая статистика была именно по хорошим моментам. Это как посмотреть. С одной стороны хорошо, с другой — плохо. Равна игра, справедливо, что до буллитов дошло.

— Второй матч подряд доводите до буллитов — это вопрос к реализации моментов?

— С «Нефтехимиком» тоже было большое количество моментов. У нас молодая команда, рабочие ребята, старательные, но не всегда пока получается, но я убежден уверен, что через работу придет уверенности и мастерство. Хотя мастерство у них есть. Мы всегда работаем над этими моментами. Придет уверенность — начнем забивать.

Источник: https://dynamo.ru/news/229718-aleksey_kudashov____komanda_b_etsya_na__kajdom_uchastke__
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
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