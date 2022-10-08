Судьи неверно засчитали гол нападающего «Металлурга» Юрова в матче с «Авангардом

Департамент судейств КХЛ выступил с разъяснениями по голу нападающего «Металлурга» Данилы Юрова, который тот забил в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5).

«На 57-й минуте матча «Авангард» — «Металлург» специалист комнаты видеопросмотров инициировал видеопросмотр после броска нападающего гостей Данилы Юрова. Им была допущена грубейшая ошибка — шайба не пересекла линию ворот. Специалист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командами и болельщикам за данный эпизод», — говорится в заявлении лиги.