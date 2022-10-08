КХЛ: «Салават Юлаев» победил по буллитам «Динамо» (Москва), «Авангард» обыграл «Металлург» и другие матчи 8 октября
«Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Полтапов — 3 (Провольнев), 6:37 — 0:1. Окулов — 3 (бол., Дитц), 10:43 — 0:2. Криштоф — 3 (бол., Червены, Горшков), 15:27 — 1:2. Григоренко — 6 (бол., Нестеров, Плотников), 29:43 — 1:3. Юртайкин — 2 (Нестеров, Мингачев), 42:34 — 1:4.
Вратари: Серебряков — Рейдеборн.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 27 (11+5+11) — 31 (9+8+14).
Судьи: Наумов, Фатеев.
8 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 5144 зрителя.
«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Полунин — 3 (Каюмов, Коршков), 27:22 — 0:1. Каюмов — 1 (Коршков, Елесин), 32:50 — 0:2. Николишин — 3 (бол., Лихачев), 42:23 — 1:2. Чехович — 5 (Красковский, Рафиков), 52:17 — 1:3.
Вратари: Аликин (58:50) — Исаев.
Штраф: 31 — 6.
Броски: 23 (9+7+7) — 24 (6+12+6).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
8 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 5120 зрителей.
«Сибирь» — «Сочи» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Бутузов — 6 (Чайковски, Основин), 5:56 — 1:0. Бутузов — 7 (бол., Бек, Пьянов), 27:33 — 2:0. Овчинников — 1 (Чайковски), 30:30 — 3:0.
Вратари: Красоткин — Третьяк.
Штраф: 8 — 37.
Броски: 33 (14+11+8) — 26 (4+9+13).
Судьи: Васильев, Ромасько.
8 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 5479 зрителей.
«Салават Юлаев» — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Мерфи — 1 (Бочаров, Шмелев), 18:56 — 1:0. Пустозеров — 3 (Картаев, Кузьмин), 42:13 — 2:0. Кудрявцев — 2 (Рашевский), 56:20 — 2:1. Джиошвили — 3 (Уил, Менелл), 59:59 — 2:2.
Победный буллит: Кулемин.
Вратари: Ежов — Коновалов (58:42 — 59:07, 59:15 — 59:59).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (14+6+7+1) — 37 (6+11+14+6).
Судьи: Морозов, Мочалов.
8 октября. Уфа. Уфа-Арена. 6184 зрителя.
«Авангард» — «Металлург» — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Голы: Дедунов — 1 (Жарков), 15:08 — 1:0. Телегин — 3 (бол., Ткачев, Белов), 35:52 — 2:0. Малыхин — 1 (мен., Дедунов, Сведберг), 47:04 — 3:0. Толчинский — 4 (Береглазов, Грицюк), 54:04 — 4:0. Юров — 2 (Чибисов, Хабаров), 56:10 — 4:1. Жарков — 1 (мен., п.в.), 59:16 — 5:1.
Вратари: Демченко — Кошечкин (58:56 — 59:16).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 23 (8+5+10) — 20 (8+8+4).
Судьи: Оленин, Юдаков.
8 октября. Омск. G-Drive Арена. 10231 зритель.
«Ак Барс» — «Барыс» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Голы: Данияр — 1 (Муратов), 18:11 — 0:1. Петров — 4 (бол., Сафонов, Войнов), 22:14 — 1:1. Бекетаев — 2 (Сергиенко), 27:05 — 1:2. Вей — 8 (бол., Луис, Григорьев), 31:58 — 1:3. Галимов — 2, 36:02 — 2:3.
Вратари: Билялов (59:02) — Гудачек.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 25 (8+10+7) — 33 (8+11+14).
Судьи: Бирин, Прокуратов.
8 октября. Казань. Татнефть-Арена. 6507 зрителей.
«Нефтехимик» — «Автомобилист» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Камара — 5 (бол., Митякин), 8:20 — 1:0. Жукенов — 1 (бол., Гуркин, Ли), 15:16 — 1:1. Белоусов — 2 (Голышев, Трямкин), 36:14 — 1:2. Сидоров — 3 (Чивилев, Назаров), 38:26 — 2:2. Белозеров — 2 (Чивилев, Леонтьев), 47:38 — 3:2. Камара — 6 (Порядин, Митякин), 48:00 — 4:2. Эберт — 2 (бол., Голышев, Мэйсек), 51:50 — 4:3.
Вратари: Гарипов — Галкин (57:37 — 59:11, 59:25).
Штраф: 17 — 17.
Броски: 36 (17+11+8) — 39 (10+13+16).
Судьи: Бондарь, Оскирко.
8 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3270 зрителей.
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -