Мамбеталиев: «От нашей клюшки залетела шайба, которая и решила исход матча с «Ак Барсом»
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:5).
— Начали неплохо в целом, забили три гола в самом начале. Но потом где-то что-то недоглядели в защите, пропустили много. В первом периоде не надо было пропускать, конечно. Чего-то не хватило ребятам, концентрации в обороне не хватило. Играли при этом неплохо, не могу ребят упрекнуть. И в защите работали, и в атаке. Свои голы забили, были моменты, могли забивать еще... Не забиваешь ты — забивают тебе.
Ребята настраивались на игру неплохо. И эмоционально, и физически действовали уверенно. Бывают порой такие смены, что кто-то потерялся, чуть выпал из игры. Дальше вот от этого и идут ошибки, а следом за ошибками и голы. До этого у нас два матча отыграл Паскуале. Мы стараемся не перегружать ребят, поэтому сегодня Андрей Шутов защищал ворота. В целом он нормально играл, просто где-то не повезло, где-то рикошет... От нашей клюшки залетела шайба, она в целом и решила исход этой встречи, — сказал Мамбеталиев.
По ходу встречи «Барыс» вел со счетом 3:0.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Лада
|28
|15
|13
|35
|4
|Сал. Юлаев
|26
|16
|10
|33
|5
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|6
|Авангард
|26
|15
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|26
|11
|15
|27
|9
|Сибирь
|26
|12
|14
|27
|10
|Амур
|25
|10
|15
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|26
|19
|7
|39
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|38
|3
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|4
|Локомотив
|25
|15
|10
|32
|5
|ЦСКА
|25
|14
|11
|30
|6
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|7
|СКА
|25
|13
|12
|26
|8
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|9
|Северсталь
|24
|11
|13
|26
|10
|Куньлунь РС
|29
|8
|21
|20
|11
|Витязь
|26
|7
|19
|18
|4.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 0
|4.11
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо Мн
|5 : 1
|4.11
|15:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|2 : 1
|4.11
|17:00
|
Витязь – СКА
|2 : 3 Б
|4.11
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|4 : 3
|4.11
|17:00
|
Сочи – Авангард
|2 : 3 ОТ
|4.11
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|0 : 3
|4.11
|17:00
|
Ак Барс – Барыс
|5 : 3