Голдобин побил личный рекорд результативности за один чемпионат

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин обновил свой личный рекорд результативности в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба сообщает пресс-служба лиги.

28-летний нападающий отдал результативную передачу в матче с «Торпедо» (4:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Он набрал 40-е (20+20) очко в 27 матчах текущего сезона.

Голдобин перешел в «Спартак» летом этого года. Ранее он выступал за магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Ванкувер», «Сан-Хосе» и финский «ХИФК».