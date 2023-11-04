Билялетдинов — о победе над «Барысом»: «Отдаю должное ребятам, что вытащили такой матч»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:3).

— В целом результат есть. Хорошие два периода провели: второй и третий, первый же неудачный. И голы были такие необязательные, особенно первый. Неудачная шайба. Что я должен сказать в этом случае? Что вы хотите от меня услышать? Первая шайба курьезная и непонятная. Дальше броски были... Удачно попадали, броски серьезные. Это не оправдание, но констатация результата.

Молодцы ребята, что вытащили матч, отдаю им должное. С Дыняком все нормально, мы просто решили сделать определенные перестановки, и они сработали. Мы должны больше использовать Кристиана Хенкеля, мы будем дальше его больше использовать. Дамир Жафяров сегодня смотрелся неплохо. Мы интересовались как он по здоровью, тренировался здесь. Планировали его сегодня поставить, и он сыграл. Время покажет дальше сыграет Дамир еще или нет, — сказал Билялетдинов.

По ходу встречи «Барыс» вел со счетом 3:0.