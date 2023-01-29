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Сегодня, 17:33

Скабелка о поражении от «Динамо»: «На свой взгляд скажу, что сегодня была одна из лучших игр в сезоне»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2 ОТ).

«Хороший матч. Спасибо болельщикам, сегодня была хорошая хоккейная атмосфера. Наверное, на свой взгляд скажу, что сегодня была одна из лучших игр в сезоне. Именно во всех компонентах — по энергии, страсти, желанию. Единственное, чего нам не хватило — это, конечно, хладнокровия в завершении. Создавали немало моментов.

Несмотря на то, что сегодня у нас был шестой матч через день, у нас было приличное движение в первых двух периодах, выигрывали много единоборств и создавали моменты. Не хватило немного на концовку, на третий период, так уже, наверное, без моментов играли. Обидно проигрывать такие матчи, но, тем не менее, готовимся дальше. Через два дня новый вызов, готовимся к следующему матчу», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

Источник: https://dynamo.ru/news/229936-aleksey_kudashov____vse_igryi_tyajelyie_i__beskompromissnyie__
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ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
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