Кудашов: «У всех команд, за исключением «Сочи», плей-офф уже начался»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1 ОТ).
— Хорошая игра, хороший соперник, хорошая обстановка. Обе команды бились, ни в чем не уступали. Было много моментов у одних и у других, и овертайм — логичное завершение. Хотел бы поблагодарить болельщиков, атмосфера на арене была потрясающей.
— Как оцените выезд?
— Сложно об этом говорить. Игры идут через день и иногда путаешься, дома играешь следующую игру или на выезде. Мы идем от игры к игре. Если рассматривать матч с «Автомобилистом», то нам не понравилась игра команды. В Омске была равная игра, такая же, как и сегодня, такие же качели — качнулись только в другую сторону. Более чем уверен, что следующие игры ничем не будут отличаться от этих. У всех команд, за исключением «Сочи», плей-офф уже начался. Кто-то бьется за восьмерку, кто-то бьется за первые места, но все равно мы все уже в плей-офф практически. Даже «Куньлунь» пытается зацепиться, каждую игру пытаются набирать очки. Все игры тяжелые и бескомпромиссные.
— В чем особенность текущей регулярки в виду того, что борьба идет вплоть до старта плей-офф?
— Однозначно ровные команды, я имею ввиду по мастерству и по хорошей работе тренеров и всей организации. Появилось много новых имен, молодых ребят во всех командах. Где-то стало меньше легионеров, но наши пошли играть.
— Как вы относитесь к проведению в рамках КХЛ матчей «Зимней классики»?
— Отлично. Единственное, не понимаю, где можно было бы провести.
— На Медео можно?
— Можно, но задохнемся правда все. Я имею в виду то, что на высокогорье играть придется. Но, с другой стороны, обе команды в одинаковых условиях будут. Проводили в Санкт-Петербурге, но это было все же на закрытом стадионе. А так, я только за. Вопрос финансирования.
— В овертайме не было желания заменить вратаря на четвертого полевого?
— Не буду скрывать, не всегда к такому готовы. Не буду скрывать, у нас ряд игроков отсутствует, нет такой уверенности в нашем большинстве.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|57
|34
|23
|76
|3
|ЦСКА
|55
|35
|20
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|56
|28
|28
|64
|7
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|8
|Динамо Мн
|57
|22
|35
|57
|9
|Северсталь
|56
|22
|34
|56
|10
|Куньлунь
|57
|20
|37
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|56
|31
|25
|71
|3
|Автомобилист
|55
|31
|24
|70
|4
|Металлург
|55
|30
|25
|69
|5
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|6
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|7
|Адмирал
|56
|28
|28
|63
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
|29.01
|14:00
|
Барыс – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|29.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|3 : 2 ОТ
|29.01
|17:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
|29.01
|17:00
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
|29.01
|17:00
|
Витязь – Металлург
|- : -
|29.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -