КХЛ: «Ак Барс» — «Трактор», «Локомотив» — «Автомобилист» и другие матчи 29 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

29 января, воскресенье

14.00 (мск) «Барыс» — «Динамо» Москва

14.30 «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

17.00 «Ак Барс» — «Трактор»

17.00 «Локомотив» — «Автомобилист»

17.00 «Витязь» — «Металлург»

17.00 ЦСКА — «Северсталь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут