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Сегодня, 11:35

КХЛ: «Ак Барс» — «Трактор», «Локомотив» — «Автомобилист» и другие матчи 29 января

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Хоккеисты «Ак Барса» празднуют заброшенную шайбу.
Фото ХК «Ак Барс»
Регулярный чемпионат КХЛ.

29 января, воскресенье

14.00 (мск) «Барыс» — «Динамо» Москва

14.30 «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

17.00 «Ак Барс» — «Трактор»

17.00 «Локомотив» — «Автомобилист»

17.00 «Витязь» — «Металлург»

17.00 ЦСКА — «Северсталь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 57 43 14 90
2 Локомотив 57 34 23 76
3 ЦСКА 55 35 20 76
4 Торпедо 56 36 20 76
5 Динамо М 56 32 24 73
6 Витязь 56 28 28 64
7 Спартак 57 25 32 58
8 Динамо Мн 57 22 35 57
9 Северсталь 56 22 34 56
10 Куньлунь 57 20 37 45
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 57 34 23 73
2 Ак Барс 56 31 25 71
3 Автомобилист 55 31 24 70
4 Металлург 55 30 25 69
5 Авангард 55 32 23 68
6 Сал. Юлаев 56 29 27 67
7 Адмирал 56 28 28 63
8 Нефтехимик 56 26 30 56
9 Барыс 58 25 33 56
10 Амур 55 25 30 56
11 Трактор 56 23 33 54
Результаты / календарь
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3.02
29.01 14:00
Барыс – Динамо М
 - : -
29.01 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 - : -
29.01 17:00
Ак Барс – Трактор
 - : -
29.01 17:00
Локомотив – Автомобилист
 - : -
29.01 17:00
Витязь – Металлург
 - : -
29.01 17:00
ЦСКА – Северсталь
 - : -
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