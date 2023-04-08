Гимаев заявил, что «Ак Барс» выглядит лучше «Авангарда»
Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев рассказал, за счет чего, на его взгляд, «Ак Барс» сумел повести 3-1 в финальной серии Восточной конференции с «Авангардом».
«Нужно сказать о том, как добавил Билялов. Даже в этой серии от игры к игре он становится лучше. Кроме того, видна тренерская рука Билялетдинова. Самым сильным оружием «Авангарда» была игра в большинстве. Омичи начали эту серию, хорошо реализовывая лишнего. Но мы видим, как перестроился «Ак Барс». В четвертом матче «ястребы» не смогли забить даже в формате 5 на 3. Моментов даже опасных не создали, потому что игроки «Ак Барса» на себя все поймали. Билялетдинов подобрал оптимальные сочетания в звеньях, что так же положительно влияет на результат. Функционально «Ак Барс» тоже хорошо готов. Много говорили о том, что команда, в отличие от омичей, во втором раунде дважды летала на Дальний Восток и провела шесть матчей. Но мы не видим преимущества по физике у «Авангарда». «Авангарду» нужно реализовывать моменты. Мастера у команды есть, тройка Ткачева прилично тащит. Но в последней игре омичи не забросили ни одной шайбы. Как сказал Кравец, с нулем сложно выиграть. В обороне «Авангард» играет неплохо, претензий нет. Больше вопросов по реализации моментов. Билялетдинов — самый опытный тренер нашей лиги. Эта серия показывает то, как он реагирует на изменения в игре», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».
На данный момент счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу казанского клуба. Пятая игра серии пройдет 9 апреля в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|3 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|8.04
|17:00
|
ЦСКА – СКА
|1 : 3