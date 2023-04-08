СКА победил ЦСКА и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина

СКА ны выезде обыграл ЦСКА в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина — 3:1. Встреча прошла в Москве.

Счет в игре во втором периоде открыл форвард москвичей Константин Окулов. Затем игрок СКА Степан Фальковский сравнял, а через 17 секунд Александр Волков удвоил преимущество клуба из Санкт-Петербурга.

В концовке третьего периода форвард СКА Захар Бардаков установил итоговый счет — 3:1.

СКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге и состоится 10 апреля, начало — в 19.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Четвертый матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Окулов — 3 (Провольнев, Светлаков), 24:56 — 1:0. Фальковский — 2 (Глотов, Воробьев), 38:38 — 1:1. Волков — 2, 38:55 — 1:2. Бардаков — 1, 57:56 — 1:3.

Вратари: Рейдеборн (58:18) — Николаев.

Штраф: 27 — 0.

Броски: 21 (2+9+10) — 24 (9+12+3).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

8 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2-2