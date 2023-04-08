Крикунов заявил, что отсутствие Гусева встряхнуло игроков СКА
Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на победу СКА над ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финала Запада.
«ЦСКА был посильнее в начале. А потом Нестеров допустил ошибку, когда игрок убежал «один в ноль». И потом они уже смирились. Начинал ЦСКА хорошо, выигрывал, и все было четко. Но СКА сумел переломить эту ситуацию. В Питере будет интересно. Отсутствие Гусева встряхнуло игроков. Если такого хоккеиста могут посадить на скамейку, то других — тем более. Конечно, это пошло в плюс, раз они выиграли. В серии нет фаворитов. Предстоящая игра очень важна, она все решит. Кто в ней победит, тот и выиграет серию», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.
Счет в серии — 2-2. Следующий матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.
|Финалы конференций
|Счет в серии
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СКА - ЦСКА
|2 - 2
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Ак Барс - Авангард
|3 - 1
|1/2 финала конференции
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ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
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Торпедо - Динамо М
|4 - 2
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Авангард - Сибирь
|4 - 1
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Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Локомотив - Витязь
|4 - 1
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|8.04
|17:00
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ЦСКА – СКА
|1 : 3