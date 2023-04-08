Крикунов заявил, что отсутствие Гусева встряхнуло игроков СКА

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на победу СКА над ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финала Запада.

«ЦСКА был посильнее в начале. А потом Нестеров допустил ошибку, когда игрок убежал «один в ноль». И потом они уже смирились. Начинал ЦСКА хорошо, выигрывал, и все было четко. Но СКА сумел переломить эту ситуацию. В Питере будет интересно. Отсутствие Гусева встряхнуло игроков. Если такого хоккеиста могут посадить на скамейку, то других — тем более. Конечно, это пошло в плюс, раз они выиграли. В серии нет фаворитов. Предстоящая игра очень важна, она все решит. Кто в ней победит, тот и выиграет серию», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Счет в серии — 2-2. Следующий матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.