Геркус назвал невероятной победу «Авангарда» в Кубке Гагарина
21:43
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0 — автором победной шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.
— Невероятно!!! Авангард !!! Еееееееей!!! — написал Геркус в своем Twitter.
Команда Боба Хартли выиграла четвертый матч в серии и одержала победу в Кубке Гагарина (счет в серии — 4-2). Для «Ястребов» это первый подобный успех в истории клуба.
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