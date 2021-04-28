Геркус назвал невероятной победу «Авангарда» в Кубке Гагарина

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0 — автором победной шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.

— Невероятно!!! Авангард !!! Еееееееей!!! — написал Геркус в своем Twitter.

Команда Боба Хартли выиграла четвертый матч в серии и одержала победу в Кубке Гагарина (счет в серии — 4-2). Для «Ястребов» это первый подобный успех в истории клуба.