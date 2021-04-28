Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА (1:0) в рамках 6-го матча финальной серии Кубка Гагарина. Счет в серии стал 4-2 в пользу омичей.

«Поздравляю «Авангард»! Когда у команды присутствует вальяжность в большинстве, то именно в решающий момент это большинство выстрелить не может. Игра 5 на 3 была подарком судьбы для ЦСКА. В данном случае, Кубок Гагарина по делу достается «Авангарду». Это спорт. Я болел за 7 матчей в данной серии, таких матчей должно быть больше. Хартли — прекрасный тренер. Не удивлюсь, если его позовут в сборную России.

Закончилась ли эра доминирования ЦСКА? Я бы не сказал, что она была. Глядя на финал, так не скажешь. Где тонко, там и оборвалось. У меня были вопросы к тренерскому штабу ЦСКА по реализации и игре в большинстве, в решающий момент это и сыграло ключевую роль. Обидно за ЦСКА и радостно за «Авангард! Это общая победа регионов и Московской области», — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 28 апреля, «Авангард» победил ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0. Автором победной шайбы стал Сергей Толчинский. Команда Боба Хартли выиграла четвертый матч в серии и одержала победу в Кубке Гагарина (счет в серии — 4-2). Для «Ястребов» это первый подобный успех в истории клуба.

(Владимир Пушкарев)