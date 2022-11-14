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Сегодня, 15:30

Волков — об уходе из «Авангарда»: «Пусть чувствуют вину те, кто противостоял и отвергал»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков, который сегодня объявил о своем уходе из клуба, в интервью «СЭ» подробно объяснил причины своего решения.

— У вас нет неразрешимого конфликта или больших разногласий с кем-то внутри клуба?

— Я считаю, что отсутствие единого видения, взаимопонимания и согласия внутри руководства клуба по поводу того, как развивать команду, — неразрешимый конфликт. Именно поэтому я и ухожу.

В нынешнем году был создан селекционный комитет, в котором последнее слово имел Александр Владимирович. Конечно, это сразу же дало ощущение, что моим решениям не доверяют, но ответственность и общая критика будут сосредоточены на мне.

— Знаю, что в клубе далеко не все выступали за подписание Рида Буше.

— По Буше были долгие дискуссии и мнения расходились. Но здравый смысл взыграл, я был уверен в том, что Рид принесет огромную пользу.

— Как вы относитесь к распространенному мнению, что селекция была неудовлетворительной?

— Не согласен. Селекция была хорошей. Выигрыш предсезонного турнира в Сочи — еще одно тому подтверждение. Коллектив уже тогда был готов играть слаженно и приносить результат. В этом смысле я ухожу из «Авангарда» со спокойной душой.

Что касается вопросов по поводу селекции в начале сезона, то это обычная история, характерная для любого клуба. Нет игрока, который бы устроил абсолютно всех болельщиков и журналистов. Хоккеист может не раскрыться в одном клубе, а перейдет в другой, где тренер найдет ему подход, и он расцветет. Грубец, Береглазов, Готовец, Костин — сколько было сомнений относительно подписания этих игроков, а ребята в итоге внесли большой вклад в чемпионство. То же самое продолжается и в этом сезоне. Фигура Ткачева вызывала много критики, но посмотрите, как он раскрылся и заиграл сейчас. Броадхерст не был принят сразу, но его вклад в победы очевиден. Поэтому к разным мнениям я отношусь спокойно.

Идеальной селекции никогда не бывает в межсезонье, команда всегда дособирается по ходу чемпионата, анализируются слабые точки, новые игроки проходят адаптацию к новым условиям жизни и работы. Бывает и так, что у хоккеистов просто не задается сезон. Этого никогда нельзя предугадать, мы все люди.

— Чувствуете свою вину, что так и не удалось подписать вратаря?

— Я сделал все что мог, чтобы подписать нового вратаря. Выше уже рассказывал, кого предлагал в качестве кандидатов. Я каждый день работал над этим сложнейшим пунктом, просматривал кучу видео, звонил всем, кто мог бы привезти вратарей, прорабатывал каждый день новые кандидатуры, получал скаутские отчеты в течение четырех месяцев. Но никто не хотел ехать в Россию даже за большие деньги из-за политической ситуации. Меня не услышали и мои предложения не приняли. Поэтому вину пусть чувствуют те, кто противостоял и отвергал. Я сделал максимум и могу сказать, что никогда ранее не сталкивался с такого уровня отсутствием понимания важности решения стратегических вопросов.

Алексей Волков. «С такой критикой внутри клуба я не сталкивался». Генменеджер «Авангарда» Волков — о своей отставке и Крылове

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