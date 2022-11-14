«С такой критикой внутри клуба я не сталкивался». Генменеджер «Авангарда» Волков — о своей отставке и Крылове

Специалист, проработавший в клубе два года, заявил об уходе со своего поста. Алексей Волков пришел в «Авангард» в 2020-м, через год команда выиграла Кубок Гагарина.

— Ваше решение — шокирующая новость, ведь команда после назначения Михаила Кравеца выбралась из кризиса и регулярно побеждает.

— Решение созревало, оно не спонтанное. Да, вы правы, команда прогрессирует, поэтому я и ухожу именно сейчас, когда кризис позади и у ребят есть все, чтобы развиваться эффективно и дальше. Причина моего ухода — разногласия по ключевым вопросам управления клубом. Я никогда не был против дискуссий и аргументированных споров по любым темам. Но уверен, что при этом должно обязательно сохраняться единство целей. Те, кто осуществляет руководство «Авангардом» на своих должностях, должны смотреть в одну сторону, соблюдать обозначенные правила игры и нести ответственность за свои решения не только перед клубом, но и друг перед другом. В последнее время этого не происходило. Еще в конце прошлого сезона я начал замечать тенденцию по откладыванию принятия важных решений.

— Каких именно?

— Это касалось и вопросов комплектации команды, и тренерского штаба. Затягивание предлагаемых мной шагов приводило к тому, например, что я вынужден был подписывать тех ребят, которые нужны команде, из оставшихся на рынке свободных агентов. В такой ситуации для «Авангарда» стало огромной и большой удачей подписание Буше, Найта и Ткачева. Они составляют ударную силу команды и идут в лидерах по набранным очкам в лиге.

Дальше насчет тренерского штаба. Когда у клуба истек контракт с Бобом Хартли, у меня было два отличных варианта на должность главного тренера, но на протяжении месяца вышестоящее руководство не давало никакой конкретики. Вы прекрасно понимаете, что чем дольше откладывался вопрос назначения главного тренера, тем меньше возможностей оставалось на подписание ключевых игроков. Селекция предстоящего сезона — это совместная работа с главным тренером. Только спустя месяц после завершения плей-офф Александр Владимирович Крылов решил назначить Дмитрия Рябыкина. Мое мнение и видение развития команды вообще не были приняты во внимание. К чему это привело — вы знаете сами.

Когда кризис в игре «Авангарда» достиг пика, руководство наконец-то пошло навстречу и позволило пригласить моего кандидата Михаила Кравеца на должность исполняющего обязанности главного тренера. Он оправдал свое назначение на тысячу процентов, и я очень благодарен ему за это. Надеюсь, приставку и.о. у него уберут. Он точно заслужил право вести команду к Кубку в качестве главного тренера. Верю, что так и будет.

Алексей Волков. ХК «Авангард»

Считаю селекц ию хорошей

— Разногласия касались подписания игроков?

— Да, постоянно велась речь о необходимости усиления вратарской линии. В этом сезоне мне не позволили подписать на минимальных условиях двух вратарей — Максвелла и Гудачека. Я уверен, что они помогли бы Василию Демченко в укреплении вратарской линии, и был готов взять ответственность на себя, как это было два года назад с Грубецом. С вето по данным кандидатам я был категорически несогласен, понимая, что это наш последний шанс. В ближайшем будущем по понятным причинам игроки даже с менее громкими фамилиями вряд ли приедут играть в Россию.

— Это стало последней каплей?

— Я привык работать на результат, неся ответственность за каждое свое решение и его последствия. Номинально оставаться у руля и имитировать работу, не имея возможности воплощать важные с моей точки зрения решения для команды, считаю бесполезной тратой времени и для себя, и для руководства клуба.

— Уход — чисто ваша инициатива и положена ли вам компенсация?

— Я написал заявление по собственному желанию. Единственная компенсация — это расчет до конца ноября.

— У вас нет неразрешимого конфликта или больших разногласий с кем-то внутри клуба?

— Я считаю, что отсутствие единого видения, взаимопонимания и согласия внутри руководства клуба по поводу того, как развивать команду, — неразрешимый конфликт. Именно поэтому я и ухожу.

В нынешнем году был создан селекционный комитет, в котором последнее слово имел Александр Владимирович. Конечно, это сразу же дало ощущение, что моим решениям не доверяют, но ответственность и общая критика будут сосредоточены на мне.

— Знаю, что в клубе далеко не все выступали за подписание Рида Буше.

— По Буше были долгие дискуссии и мнения расходились. Но здравый смысл взыграл, я был уверен в том, что Рид принесет огромную пользу.

— Как вы относитесь к распространенному мнению, что селекция была неудовлетворительной?

— Не согласен. Селекция была хорошей. Выигрыш предсезонного турнира в Сочи — еще одно тому подтверждение. Коллектив уже тогда был готов играть слаженно и приносить результат. В этом смысле я ухожу из «Авангарда» со спокойной душой.

Что касается вопросов по поводу селекции в начале сезона, то это обычная история, характерная для любого клуба. Нет игрока, который бы устроил абсолютно всех болельщиков и журналистов. Хоккеист может не раскрыться в одном клубе, а перейдет в другой, где тренер найдет ему подход, и расцветет. Грубец, Береглазов, Готовец, Костин — сколько было сомнений относительно подписания этих игроков, а ребята в итоге внесли большой вклад в чемпионство. То же самое продолжается и в этом сезоне. Фигура Ткачева вызывала много критики, но посмотрите, как он раскрылся и заиграл сейчас. Броадхерст не был принят сразу, но его вклад в победы очевиден. Поэтому к разным мнениям я отношусь спокойно.

Идеальной селекции никогда не бывает в межсезонье, команда всегда дособирается по ходу чемпионата, анализируются слабые точки, новые игроки проходят адаптацию к новым условиям жизни и работы. Бывает и так, что у хоккеистов просто не задается сезон. Этого никогда нельзя предугадать, мы все люди.

— Чувствуете свою вину, что так не удалось подписать вратаря?

— Я сделал все что мог, чтобы подписать нового вратаря. Выше уже рассказывал, кого предлагал в качестве кандидатов. Я каждый день работал над этим сложнейшим пунктом, просматривал кучу видео, звонил всем, кто мог бы привезти вратарей, прорабатывал каждый день новые кандидатуры, получал скаутские отчеты в течение четырех месяцев. Но никто не хотел ехать в Россию даже за большие деньги из-за политической ситуации. Меня не услышали и мои предложения не приняли. Поэтому вину пусть чувствуют те, кто противостоял и отвергал. Я сделал максимум и могу сказать, что никогда ранее не сталкивался с такого уровня отсутствием понимания важности решения стратегических вопросов.

Александр Крылов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Критика всё и вся — стиль управления руководства «Авангарда»

— Критика — как публичная, так и внутри клуба — выбивала вас из колеи?

— Любая публичная деятельность подвергается критике по определению, и если ты соглашаешься на публичную должность, то должен быть готов к этому. Другое дело, конструктивна ли эта критика. Все, что говорится по делу, всегда принимаю с вниманием и благодарностью. А все остальное — от лукавого. Что касается критики внутри клуба, то это, к сожалению, такой стиль управления — критикуется всё и вся, я с таким не сталкивался, работая три года в «Автомобилисте» и два года в ЦСКА.

— Ваши критики утверждали, что почти весь чемпионский состав «Авангарда» был собран другими людьми.

— Люди могут иметь разное мнение, но есть факты, которые не могут опровергнуть даже мои оппоненты. Подписания Грубеца, Береглазова, Готовца, Каски, Буше, Найта, Секача, Костина, Хохлачева, Каблукова, Толчинского, Шарипзянова проходили при моем непосредственном участии. Вспоминая чемпионский сезон, отдельно хочу отметить подписание Ильи Ковальчука. Его приход внес огромный вклад в атмосферу коллектива и сплотил ребят еще больше в плей-офф. Выиграла команда, а не отдельные личности, будь это тренеры или менеджеры, и титул вернулся в Омск спустя 17 лет.

— Какое наследство оставляете преемнику, чем гордитесь и о чем жалеете за годы, проведенные в «Авангарде»?

— За наследство мне точно не стыдно. Когда я принял решение о смене главного тренера, ситуация по всем фронтам была такой, как будто мы вошли в глубокий штопор. На это повлияло много факторов, о которых я говорил и еще буду размышлять.

Состав, который подвергался беспощадной критике как с внешней стороны, так и изнутри от руководства клуба, сегодня дает результат. У команды серия из семи побед подряд, в том числе в гостях над очень серьезными соперниками. С приходом Михаила Кравеца «Авангард» стал играть в более зрелищный и комбинационный хоккей. Есть внутренняя уверенность, что этот коллектив способен на многое в нынешнем сезоне.

— Вы сожгли все мосты с Александром Крыловым?

— Нет. Более того, я ему за многое благодарен от чистого сердца. В одном из интервью Александр Владимирович представил меня как менеджера «новой волны» в российском хоккее и говорил о том, что «пригласил усилить менеджмент «Авангарда», чтобы как можно быстрее достичь главной цели клуба — выигрыша Кубок Гагарина». Считаю, что я полностью выполнил возложенные на меня обязательства. Горжусь тем, что удалось завоевать Кубок Гагарина — его выиграла прекрасная команда, замечательный коллектив, а не кто-то один. Мне было очень приятно быть его частью. Это память на всю жизнь.

Хочу поблагодарить Александра Владимировича за то, что он поверил в меня и дал возможность раскрыться в «Авангарде». Это мощный человек, амбициозный. Для меня огромный опыт и большая школа жизни проработать два с половиной года под его руководством. Я искренне благодарен ему и желаю всех благ. Безусловно, перед нами стояла цель привести в Омск еще один Кубок Гагарина.

Очень жалею, что вынужден сейчас оставить команду, но другого выбора у меня нет.

— Готовы вы ли быстро перейти на другое место работы или пока будете отказываться от предложений?

— На данный момент у меня уверенное чувство, что нужна пауза до следующего сезона. Многое надо обдумать в покое, проанализировать. Хочу провести побольше времени со своей любимой супругой и тремя детьми. Они недополучали много внимания с моей стороны в последние годы. Хотя никогда меня в этом не обвиняли, даже в самый непростой год переезда и адаптации в Омске. Более того, вся моя семья настолько полюбила Омск, команду «Авангард», сотрудников клуба, что уезжать отсюда нам будет тяжело. Тем более что изначально приезжали мы сюда надолго. Ничего не поделаешь, жизнь сама подсказывает, куда двигаться. К новому сезону, надеюсь, буду готов вернуться к менеджерской работе в какой-нибудь команде с амбициозными, интересными, вдохновляющими целями.