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Сегодня, 09:15

КХЛ: «Локомотив» — «Северсталь», «Динамо» Москва — «Спартак» и другие матчи 14 ноября

Микеле Антонов
Корреспондент
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Хоккеисты «Динамо» празднуют заброшенную шайбу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

14 ноября, понедельник

12.00 (мск) «Амур» — «Трактор»

19.00 «Куньлунь» — «Торпедо»

19.00 «Локомотив» — «Северсталь»

19.00 «Витязь» — «Нефтехимик»

19.30 «Динамо» (Москва) — «Спартак»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 ЦСКА 28 18 10 41
3 Локомотив 29 18 11 40
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 30 14 16 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 29 17 12 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Ак Барс 29 12 17 29
8 Барыс 30 13 17 28
9 Трактор 30 12 18 27
10 Амур 27 10 17 24
11 Нефтехимик 29 11 18 23
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14.11 12:00
Амур – Трактор
 - : -
14.11 19:00
Куньлунь – Торпедо
 - : -
14.11 19:00
Локомотив – Северсталь
 - : -
14.11 19:00
Витязь – Нефтехимик
 - : -
14.11 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
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