КХЛ: «Локомотив» — «Северсталь», «Динамо» Москва — «Спартак» и другие матчи 14 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

14 ноября, понедельник

12.00 (мск) «Амур» — «Трактор»

19.00 «Куньлунь» — «Торпедо»

19.00 «Локомотив» — «Северсталь»

19.00 «Витязь» — «Нефтехимик»

19.30 «Динамо» (Москва) — «Спартак»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут