Волков — о Рябыкине в «Авангарде»: «Его назначил Крылов. Мое мнение не было принято во внимание»

Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков, который сегодня объявил о своем уходе из клуба, в интервью «СЭ» рассказал о своем несогласии с назначением Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера.

— Ваше решение об уходе — шокирующая новость, ведь команда после назначения Михаила Кравеца выбралась из кризиса и регулярно побеждает.

— Решение созревало, оно не спонтанное. Да, вы правы, команда прогрессирует, поэтому я и ухожу именно сейчас, когда кризис позади и у ребят есть все, чтобы развиваться эффективно и дальше. Причина моего ухода — разногласия по ключевым вопросам управления клубом. Я никогда не был против дискуссий и аргументированных споров по любым темам. Но уверен, что при этом должно обязательно сохраняться единство целей. Те, кто осуществляет руководство «Авангардом» на своих должностях, должны смотреть в одну сторону, соблюдать обозначенные правила игры и нести ответственность за свои решения не только перед клубом, но и друг перед другом. В последнее время этого не происходило. Еще в конце прошлого сезона я начал замечать тенденцию по откладыванию принятия важных решений.

— Каких именно?

— Это касалось и вопросов комплектации команды, и тренерского штаба. Затягивание предлагаемых мной шагов приводило к тому, например, что я вынужден был подписывать тех ребят, которые нужны команде, из оставшихся на рынке свободных агентов. В такой ситуации для «Авангарда» стало огромной и большой удачей подписание Буше, Найта и Ткачева. Они составляют ударную силу команды и идут в лидерах по набранным очкам в лиге.

Дальше насчет тренерского штаба. Когда у клуба истек контракт с Бобом Хартли, у меня было два отличных варианта на должность главного тренера, но на протяжении месяца вышестоящее руководство не давало никакой конкретики. Вы прекрасно понимаете, что чем дольше откладывался вопрос назначения главного тренера, тем меньше возможностей оставалось на подписание ключевых игроков. Селекция предстоящего сезона — это совместная работа с главным тренером. Только спустя месяц после завершения плей-офф Александр Владимирович Крылов решил назначить Дмитрия Рябыкина. Мое мнение и видение развития команды вообще не было принято во внимание. К чему это привело — вы знаете сами.

Когда кризис в игре «Авангард» достиг пика, руководство наконец-то пошло навстречу и позволило пригласить моего кандидата Михаила Кравеца на должность исполняющего обязанности главного тренера. Он оправдал свое назначение на тысячу процентов, и я очень благодарен ему за это. Надеюсь, приставку и. о. у него уберут. Он точно заслужил право вести команду к Кубку в качестве главного тренера. Верю, что так и будет.