Генменеджер «Авангарда» Волков объявил об уходе из клуба
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» объявил, что покидает свой пост.
— Я принял для себя очень непростое решение покинуть пост генерального менеджера хоккейного клуба «Авангард». Оно созрело не спонтанно, имеет предысторию и накопительный эффект. К сожалению, нам с руководством клуба стало все труднее находить взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам в селекции «Авангарда». Поэтому сегодня я покидаю клуб, но осознанно делаю такой шаг в момент, когда «Авангард» вышел из кризиса после смены главного тренера. Сегодня это стабильная, играющая команда, которая с Михаилом Григорьевичем Кравецом сможет бороться за самые высокие места.
Я благодарен команде, персоналу и всем болельщикам за незабываемые моменты. Омск стал для меня и моей семьи вторым домом и останется в наших сердцах навсегда. Нам много удалось сделать вместе, начиная от выигрыша Кубка и заканчивая переездом команды в замечательный дворец в Омске. Желаю и дальше команде, клубу и руководству не останавливаться, двигаться вперед, завоевывать все новые высоты!
Алексей Волков работал в «Авангарде» с 2021 года, в апреле того же года «Ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина.
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