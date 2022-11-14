Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:00

Генменеджер «Авангарда» Волков объявил об уходе из клуба

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алексей Волков.
Фото ХК «Авангард»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» объявил, что покидает свой пост.

— Я принял для себя очень непростое решение покинуть пост генерального менеджера хоккейного клуба «Авангард». Оно созрело не спонтанно, имеет предысторию и накопительный эффект. К сожалению, нам с руководством клуба стало все труднее находить взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам в селекции «Авангарда». Поэтому сегодня я покидаю клуб, но осознанно делаю такой шаг в момент, когда «Авангард» вышел из кризиса после смены главного тренера. Сегодня это стабильная, играющая команда, которая с Михаилом Григорьевичем Кравецом сможет бороться за самые высокие места.

Я благодарен команде, персоналу и всем болельщикам за незабываемые моменты. Омск стал для меня и моей семьи вторым домом и останется в наших сердцах навсегда. Нам много удалось сделать вместе, начиная от выигрыша Кубка и заканчивая переездом команды в замечательный дворец в Омске. Желаю и дальше команде, клубу и руководству не останавливаться, двигаться вперед, завоевывать все новые высоты!

Алексей Волков работал в «Авангарде» с 2021 года, в апреле того же года «Ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина.

Алексей Волков. «С такой критикой внутри клуба я не сталкивался». Генменеджер «Авангарда» Волков — о своей отставке и Крылове

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Алексей Волков (хоккей)
1
Читайте также
Винер высказалась о справедливости смены гражданства российскими спортсменами
Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию
Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА обменял Самонова и Пыленкова на вратаря «Северстали» Подъяпольского

Волков — о Рябыкине в «Авангарде»: «Его назначил Крылов. Мое мнение не было принято во внимание»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 ЦСКА 28 18 10 41
3 Локомотив 29 18 11 40
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 30 14 16 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 29 17 12 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Ак Барс 29 12 17 29
8 Барыс 30 13 17 28
9 Трактор 31 12 19 27
10 Амур 28 11 17 26
11 Нефтехимик 29 11 18 23
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 12:00
Амур – Трактор
 2 : 0
14.11 19:00
Куньлунь – Торпедо
 - : -
14.11 19:00
Локомотив – Северсталь
 - : -
14.11 19:00
Витязь – Нефтехимик
 - : -
14.11 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости