Гендиректор «Салавата»: «Направили взгляд на рынок, который в меньшей степени ориентирован на политику»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал, почему уфимцы не стали подписывать игроков из Европы.

— Все три ваших иностранных новичка — из Северной Америки. Можно ли сказать, что вы специально работали только на этом рынке?

— На этот год — точно. Мы даже попыток не делали найти игроков в Европе. У нас есть связи с европейцами. У финнов, шведов политика определена — они к нам не едут. Поэтому мы не стали тратить силы на них. И направили взгляд на рынок, который в меньшей степени ориентирован на политику — люди готовы приезжать и играть.