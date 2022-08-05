Гендиректор «Салавата»: «Мы не участвовали в гонке за Жафярова»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал, почему уфимцы отказались от подписания Дамира Жафярова. В итоге игрок подписал двухлетний контракт со СКА.

— Не было мысли включиться в борьбу за Жафярова и перебить другие предложения деньгами?

— Мы в этой гонке не участвовали. Вели переговоры и могли дать ту сумму, которая его устраивала — запас под потолком у нас достаточный. Но мы пришли к выводу, что будем искать других игроков. Дамир — отличный человек, но были большие риски. СКА подписал его без соревнования с нами. По другим игрокам тоже с удивлением узнавал, что мы участвовали в этих переговорах, а кто-то нас победил. Ни по одному человеку мы не вступали в эту борьбу.