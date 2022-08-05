Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от приезда в Уфу бывшего форварда команды Александра Радулова, который в это межсезонье подписал контракт с «Ак Барсом».

— Будет шесть «зеленых дерби». Нет ощущения, что это слишком много?

— Да, это чересчур много. Такое уже было. Три игры за две недели сыграем — накал снижается. Конечно, было бы лучше два «зеленых дерби». На фоне серьезного усиления «Ак Барса» в этом сезоне сможем «проглотить» и шесть дерби, посмотрим. По выручке точно выиграем.

— Что ждете от первого приезда Радулова в Уфу?

— Мы модернизировали арену, сделали бетонное покрытие более глубоким. Чтобы опять вода не шла. Ну и колхозы ликвидировали — в республике ни одного нет.