Гатиятулин: «В третьем периоде неправильно вернулись и пропустили контратаку, которая предопределила результат»

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в третьем матче серии финала Восточной конференции (1-2).

— Готовились, разбирали прошлые матчи. Знали сильные стороны соперника, заострили на них внимание. Неплохо провели первую часть игры. К сожалению, в третьем периоде допустили ошибки в позиционной обороне и получили контратаку, за что нас и наказали. Претензий по самоотдаче нет.

— Бросалось в глаза, что ваши нападающие поддавливали и вынуждали защитников «Металлурга» ошибаться. Это было стихийно, или вы просили сделать акцент на этом?

— Мы и в сезоне так пытались играть. Говорим игрокам, что при любой возможности надо действовать активно. Уделяем внимание и обороне, чтобы не попасть на контратаки. У нас это получилось, но в третьем периоде мы неправильно вернулись и пропустили контратаку, которая предопределила результат.

— Согласны, что сегодня «Трактору» не хватило инстинкта убийцы: последнего паса, завершающего броска?

— Согласен. Были неплохие моменты, но не хватило завершающего паса или броска. Мы хорошо играли в атаке, создавали моменты, но реализации не хватило.