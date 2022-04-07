Гатиятулин: «В третьем периоде неправильно вернулись и пропустили контратаку, которая предопределила результат»
Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в третьем матче серии финала Восточной конференции (1-2).
— Готовились, разбирали прошлые матчи. Знали сильные стороны соперника, заострили на них внимание. Неплохо провели первую часть игры. К сожалению, в третьем периоде допустили ошибки в позиционной обороне и получили контратаку, за что нас и наказали. Претензий по самоотдаче нет.
— Бросалось в глаза, что ваши нападающие поддавливали и вынуждали защитников «Металлурга» ошибаться. Это было стихийно, или вы просили сделать акцент на этом?
— Мы и в сезоне так пытались играть. Говорим игрокам, что при любой возможности надо действовать активно. Уделяем внимание и обороне, чтобы не попасть на контратаки. У нас это получилось, но в третьем периоде мы неправильно вернулись и пропустили контратаку, которая предопределила результат.
— Согласны, что сегодня «Трактору» не хватило инстинкта убийцы: последнего паса, завершающего броска?
— Согласен. Были неплохие моменты, но не хватило завершающего паса или броска. Мы хорошо играли в атаке, создавали моменты, но реализации не хватило.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|2 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|7.04
|17:00
|
Трактор – Металлург
|1 : 2