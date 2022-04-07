Илья Воробьев: «Сегодня мы сыграли не совсем в свой хоккей, но сделали результат»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (2:1) в третьем матче серии финала Восточной конференции (2-1).

— «По-бразильски» сегодня не получилось. У нас была задача: нам надо было больше забить. Мы это сделали. Готовимся к следующему матчу.

— Что с Михаилом Григорьевым? Он сыграл только две смены.

— Ничего. Зато у нас Николаев «плюс два» получил и пас отдал.

— Сегодня сыграл Линус Виделль. Ставили ли ему задачу — больше закрывать обзор вратарю «Трактора»?

— Виделль должен закрывать Вилла, как и все игроки. Он сыграл нормально, давно не выходил на лед. Будем думать дальше.

— Согласны, что «Трактору» удалось затянуть «Металлург» в вязкий хоккей, который непривычен вашей команде?

— Возможно, по-другому. Сегодня мы сыграли не совсем в свой хоккей, но сделали результат. Значит, правильно что-то сделали.

— Как оцените игру Семена Кошелева?

— Нам были нужны свежие ребята. Он давно не играл. Красочного хоккея не получилось, но свежие игроки действовали нормально.

— Можно сказать, что сегодня Кошечкин выиграл матч?

— Игру выиграла команда. Вася хорошо действовал, но матчи выигрывает не один человек.