Гатиятулин остался доволен игрой «Трактора» в матче с «Северсталью»
20:50
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Северсталью» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Важная победа, ребята молодцы. Непростой первый период — много играли в меньшинстве. Хорошо сыграли, выстояли, повели в счете. Хорошо провели второй период, создавали моменты, реализовали их. Третий период сыграли по счету и довели матч до победы. Предыдущая встреча была непростой для нас. Удалось быстро забыть и подготовиться к сегодняшнему матчу», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
«Трактор» набрал 59 очков и остается на втором месте Восточной конференции.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/41665-21-22-traktor-vs-severstal-press-konferentsiya/
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