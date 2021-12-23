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КХЛ: «Авангард» — «Металлург», «Динамо» Москва — «Автомобилист» и другие матчи 23 декабря

09:15
«Авангард» сыграет против «Металлурга». Фото ХК «Авангард»
«Авангард» сыграет против «Металлурга». Фото ХК «Авангард»
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В четверг, 23 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» — «Нефтехимик» (12.00 мск)

«Адмирал» — «Локомотив» (12.30)

«Трактор» — «Северсталь» (17.00)

«Авангард» — «Металлург» (19.30)

«Ак Барс» — «Барыс» (19.30)

«Витязь» — «Сочи» (19.30)

«Динамо» Москва — «Автомобилист» (19.30)

«Куньлунь» — «Торпедо» (19.30)

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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