Разин: «Пилипенко должен был шесть забивать «Трактору», а не одну, очень плохо сыграл»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Трактора» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Обычно в таких случаях говорят, что сегодня у одной команды получалось все, а у другой ничего, — цитирует тренера сайт «Трактора». — Скажу, что у нас получалось многое, но обыграть вратаря никак не получалось. И по моментам выиграли. И по движению были не хуже. Удаления, которые мы зарабатывали, об этом говорят, но реализация ужасная. Очень, мягко говоря. Но жизнь продолжается.
Пилипенко должен был шесть забивать. Он очень плохо сегодня сыграл, я им недоволен".
Кирилл Пилипенко стал автором единственной заброшенной шайбы в составе команды из Череповца.
«Северсталь» занимает шестое место в Западной конференции, имея на счету 52 очка.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/41665-21-22-traktor-vs-severstal-press-konferentsiya/
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