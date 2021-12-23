Разин: «Пилипенко должен был шесть забивать «Трактору», а не одну, очень плохо сыграл»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Трактора» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обычно в таких случаях говорят, что сегодня у одной команды получалось все, а у другой ничего, — цитирует тренера сайт «Трактора». — Скажу, что у нас получалось многое, но обыграть вратаря никак не получалось. И по моментам выиграли. И по движению были не хуже. Удаления, которые мы зарабатывали, об этом говорят, но реализация ужасная. Очень, мягко говоря. Но жизнь продолжается.

Пилипенко должен был шесть забивать. Он очень плохо сегодня сыграл, я им недоволен".

Кирилл Пилипенко стал автором единственной заброшенной шайбы в составе команды из Череповца.

«Северсталь» занимает шестое место в Западной конференции, имея на счету 52 очка.