Гатиятулин объяснил отсутствие в составе форварда Марушева
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал отсутствие в составе нападающего Максима Марушева.
— На последней тренировке он получил повреждение. Небольшая травма. Максим остался лечиться в Челябинске, — отметил наставник «Трактора».
С апреля 2021-го Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон». На его счету 131 матч и 40 (14+26) очков. В 2020 году на драфте НХЛ россиянин был выбран «Вегасом» в седьмом раунде под 215-м номером. В июле 2023-го стало известно, что Марушев подписал просмотровый контракт с «Ак Барсом». 15 августа 24-летний форвард на правах аренды перешел в «Трактор».
«Трактор» обыграл «Ладу» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Северсталь
|1
|1
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|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|5
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 4
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|3 : 2 ОТ
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|1 : 2
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|1 : 2
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|2 : 4
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|6 : 3
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|4 : 5 ОТ
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