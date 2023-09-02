Гатиятулин объяснил отсутствие в составе форварда Марушева

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал отсутствие в составе нападающего Максима Марушева.

— На последней тренировке он получил повреждение. Небольшая травма. Максим остался лечиться в Челябинске, — отметил наставник «Трактора».

С апреля 2021-го Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон». На его счету 131 матч и 40 (14+26) очков. В 2020 году на драфте НХЛ россиянин был выбран «Вегасом» в седьмом раунде под 215-м номером. В июле 2023-го стало известно, что Марушев подписал просмотровый контракт с «Ак Барсом». 15 августа 24-летний форвард на правах аренды перешел в «Трактор».

«Трактор» обыграл «Ладу» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.